Gesellschaft

16:37 Uhr | 29.11.2019

Schulsenator stellt neues Konzept vor

Religionsunterricht für alle

Der Religionsunterricht für alle, soll an Hamburger Schulen ausgebaut werden. Das teilte Schulsenator Ties Rabe heute mit. Beim gemeinsamen Religionsunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Glaubensrichtungen handelt es sich um ein bundesweit einzigartiges Konzept. Dieses sieht vor, dass die Inhalte des Fachs in Zukunft gleichberechtigt von mehreren Religionsgemeinschaften verantwortet werden. So soll eine Austausch zwischen Kindern aus unterschiedlichen Kulturen gefördert werden und sie dabei unterstützen, ihre Identität gemeinsam weiter zu entwickeln. Auch die Lehrer, die den Unterricht erteilen, sollen unterschiedlichen Religionen angehören.