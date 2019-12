Wirtschaft

13:39 Uhr | 29.11.2019

Quote von sechs Prozent

Arbeitslosenzahlen leicht zurückgegangen

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im November leicht zurückgegangen. Insgesamt waren knapp unter 64.000 Menschen ohne Job gemeldet. Die Quote reduziert sich damit von 6,1 auf 6,0 Prozent. Dennoch gibt es Hinweise auf eine schwächere Entwicklung in der Zukunft. Zumal sich die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich insgesamt erhöhte. Und zwar um 1308 bzw. 2,1 Prozent.