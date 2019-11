Blaulicht

13:21 Uhr | 28.11.2019

Er legte 14 Brände

Aus Psychiatrie entflohener Mann gefasst

Die Suche nach dem flüchtigen Straftäter aus der geschlossenen Psychiatrie Ochsenzoll ist beendet. Der Mann wurde heute durch die örtliche Polizei in Berlin festgenommen und nach Hamburg gebracht. Jan S. war am 19. November nicht von einem unbegleiteten Freigang zurückgekehrt. Der 33-Jährige ist seit 2014 in der geschlossenen Einrichtung untergebracht, da er insgesamt 14 Brände gelegt hat.