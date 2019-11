Blaulicht

11:04 Uhr | 28.11.2019

Gegen Sozialbetrüger

300 Beamte bei Razzia in Steilshoop

Rund 300 Beamte von Polizei, Zoll und Sozialbehörde haben am morgen ein Gebäude in Steilshoop durchsucht. Mit der Razzia gehen die Beamten gegen vermeintliche Ausbeutung und Sozialbetrüger vor. So soll überprüft werden, ob die Wohnungen rechtmäßig belegt sind und ob die Miete rechtmäßig erhoben wird. Auch untersuchen die Einsatzkräfte, ob die Wohnungen in bewohnbarem Zustand sind. Ein konkretes Ergebnis steht noch aus.