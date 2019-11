Blaulicht

18:26 Uhr | 27.11.2019

Transporter fällt auf die Seite

Verkehrsunfall in der Carolinenstraße

Vor dem Strafjustizgebäude in der Carolinenstraße ist es am Mittag zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos gekommen. Wie die Polizei gegenüber Hamburg1 bestätigte, ist der 52-jährige Transporterfahrer falsch gefahren. Daraufhin kollidierte er mit einem anderen Fahrzeug, fiel auf die Seite und rutschte in einen VW Passat. Im weiteren Verlauf richtete der Transporter sich wieder auf und landete mit dem Vorderreifen auf einem Peugeot. Verletzt wurde niemand. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens ermittelt nun die Polizei.