Stadtgespraech

18:20 Uhr | 27.11.2019

Globale Proteste am kommenden Freitag

Fridays For Future bereitet Klimastreik vor

Im September demonstrierten bis zu 100.000 Menschen in Hamburg für den Klimaschutz. Die nächste Demonstration von Fridays For Future soll am kommenden Freitag stattfinden. Anlass ist die UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie sich am Freitag einstellen sollten.