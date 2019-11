Stadtgespraech

17:08 Uhr | 27.11.2019

Nach fehlerhaftem Link - Onlineumfrage jetzt verfügbar

Mögliches Bewohnerparkgebiet Rotherbaum

Nachdem sich Anwohner über die nicht funktionierende Onlineumfrage zum möglichen Bewohnerparkgebiet Rotherbaum beklagt hatten, hat der Landesbetrieb Verkehr reagiert. Es habe ein technisches Problem mit der Darstellung des Links gegeben, bestätigte eine Mitarbeiterin des LBV gegenüber Hamburg 1. Mittlerweile sei der Fehler aber behoben. Anwohner können noch bis zum 15. Dezember an der Umfrage teilnehmen. Die Umfrageunterlagen liegen alternativ auch im Museum am Rothenbaum aus. Am vergangenen Donnerstag hatte der LBV angekündigt, die Einrichtung eines neuen Bewohnerparkgebiets für den Stadtteil Rotherbaum zu prüfen. Sollten die Pläne auf Zustimmung der Anwohner stoßen, könnte das Gebiet im ersten Halbjahr 2020 realisiert werden. Hintergrund ist der Parkraummangel rund um die Universität Hamburg.