16:58 Uhr | 27.11.2019

Nach Absage an Bildungsrat und Neuregelung der Ferienzeiten

Schulsenator Rabe verärgert über Söder

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe hat sich verärgert über Bayerns Ministerpräsidenten Söder gezeigt. Der hatte sich sowohl gegen einen nationalen Bildungsrat und damit bundeseinheitliche Qualitätsstandards an Schulen ausgesprochen, als auch gegen eine Neuregelung der Ferienzeiten. Der Alleingang der Unionsländer sei "kaum noch erträglich", so Rabe gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Derzeit verhandeln die Länder über die Ferienzeiten 2025 bis 2030. Um Staus in Grenzen zu halten, haben die Bundesländer in Deutschland wechselnd nacheinander Ferien. Einzig Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich nicht an der Regelung.