Blaulicht

16:48 Uhr | 27.11.2019

Flammen kamen aus Dachgeschosswohnung

Feuer in Bahrenfeld

In einer Dachgeschosswohnung im Bahrenfelder Kirchenweg in Bahrenfeld ist heute Mittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute schlugen Flammen aus einem Fenster einer Dachgaube. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand, die Brandursache wird in der Küche vermutet.