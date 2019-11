Blaulicht

12:54 Uhr | 27.11.2019

LKW fahren auf Stauende

Schwerer Unfall auf der A7

Zwei schwere Unfälle sorgten am Morgen für Chaos auf der A7 in Richtung Norden bei Kaltenkirchen: Erst war ein Porsche in einen Jaguar gerast. Daraufhin bildete sich Stau. Kurz darauf fuhren zwei LKW auf das Stauende und kippten um. Zwei Personnen sind dabei eingeklemmt und verletzt worden. Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die A7 in beide Richtung ist voll gesperrt.