07:17 Uhr | 27.11.2019

Polizei warnt vor Staus

Erneuter globaler Klimastreik

Die Polizei warnt am Freitag vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hamburger Innenstadt. Hintergrund ist der zweite globale Klimastreik. Allein hier in Hamburg werden wieder zehntausende Teilnehmer erwartet. Dieses Mal werden sich die Demonstranten rund um die Willy-Brandt-Straße sammeln. Die Veranstalter von „Fridays for Future“ empfehlen aus Sicherheitsgründen eine Anreise über die Bahnstationen Rödingsmarkt und Stadthausbrücke. Von dort solle man in Richtung Nikolaikirche gehen. Am Mittag wird auch die Band Deichkind auftreten. Bei dem ersten globalen Streik im September waren 100.000 Demonstranten vor Ort. Zeitgleich findet am Freitag auch der „Black Friday“ in Hamburg statt.