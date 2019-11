Politik

20:39 Uhr | 26.11.2019

Schwerpunkte Verkehr und Wohnungsbau

SPD stellt Wahlprogramm für 2020 vor

Die Hamburger SPD hat heute den Entwurf ihres Wahlprogramms für die Bürgerschaftswahl im kommenden Februar vorgestellt. Die Schwerpunkte liegen weiterhin bei den Themen Verkehr und Wohnungsbau. So sollen auch zukünftig jährlich 10.000 neue Wohnungen genehmigt werden. Zudem soll der Anteil der Sozialwohnungen in den kommenden fünf Jahren von 3000 auf 4000 erhöht werden. Dem Verkehr wolle man sich in den kommenden zehn Jahren so widmen, wie in den letzten zehn Jahren dem Wohnungsbau, sagte Tschentscher. Der Hamburg-Takt soll es jedem Bürger in ganz Hamburg bis 2030 ermöglichen, innerhalb von 5 Minuten ein Verkehrsmittel des ÖPNV zu erreichen. Einer autofreien Innenstadt und einer Stadtbahn erteilte der Bürgermeister eine Absage. Weitere große Themen seien eine starke Wirtschaft und Bildung. Mit einem “Haus der Digitalen Welt” will die SPD den Hamburgern die Digitalisierung näher bringen und erfahrbar machen.