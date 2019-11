Blaulicht

18:37 Uhr | 26.11.2019

Die Polizei bittet um Mithilfe

Aus der Psychiatrie entwichen

Die Polizei fahndet derzeit nach einem aus der geschlossenen Psychiatrie entwichenen mutmaßlichen Straftäter. Der 39-jährige Jan S. sei von seinem Freigang aus der geschlossenen Abteilung einer Klinik am 19. November nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde er am Tag seines Verschwindens nachmittags in Hamburg-St. Pauli gesehen. Der Gesuchte ist 175cm groß, hat eine kräftige Figur und eine Missbildung an der rechten Hand. Am Tag des Verschwindens war er mit einer blauen Jeans, einem blauen Hemd, einem schwarzen Pullover und grauem Mantel bekleidet. Er trug eine olivgrüne Tasche bei sich. Wer den Entwichenen sieht, sollte ihn nicht ansprechen, sondern unverzüglich die Polizei verständigen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 040/4286-56789.

Foto: Polizei Hamburg