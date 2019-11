Stadtgespraech

17:56 Uhr | 26.11.2019

Ungewohnte Einigkeit im Rathaus

Böllerverbot für Innenstadt gefordert

Was wäre eigentlich ein Jahreswechsel ohne Feuerwerk? Unvorstellbar oder eine gute Idee. Die Meinungen in Hamburg darüber gehen auseinander. Sind Böller, Raketen und Co. überhaupt noch zeitgemäß? Da geht es z.B. um Feinstaubbelastung, unnötige Sicherheitsrisiken und mehr. Die Debatte um ein Verbot von privatem Feuerwerk ist nicht neu, dennoch kommt nun wieder Bewegung in die Sache.