09:02 Uhr | 26.11.2019

Nur noch öffentliche Feuerwerke

Parteien sprechen sich für Böller-Verbot aus

SPD, CDU und Grüne sprechen sich für ein Böllerverbot an Silvester aus. So soll es nur noch in speziellen Bereichen ein öffentliches Feuerwerk geben. Die Feinstaubwerte sollen so auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem soll der anfallende Müll und die Belastung von Tier und Natur eingedämmt werden. Die FDP hingegen sieht ein Verbot kritisch. Das Feuerwerk ziehe jährlich viele Touristen nach Hamburg. Die deutsche Umwelthilfe hatte bereits im August 100.000 Unterschriften für ein Feuerwerks-Verbot an den Deutschen Städtetag übergeben