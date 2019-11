Stadtgespraech

17:40 Uhr | 25.11.2019

Hamburgs Weihnachtsmärkte eröffnet

Weihnachtszeit eingeläutet

Nächster Halt: Weihnachtsmarkt. Die Internet-Plattform “travelcircus” hat diesen speziellen Fahrplan für Hamburg veröffentlicht. Den gibt es gleich für mehrere Städte in Deutschland. So ist der Weg von der Haltestelle bis zu Punsch und gebrannten Mandeln nicht mehr weit. Das aber nur am Rande, denn die Saison hat offiziell begonnen. Ab heute sind nun alle Weihnachtsmärkte in Hamburg geöffnet.