Sport

16:30 Uhr | 25.11.2019

Modellsegler starten bei der "Hummelregatta"

Segeln im Kleinformat auf der Außenalster

Wir laden Sie jetzt ein, mit uns aufs Wasser zu gehen. Am Wochenende gab es beim Hamburger Segelclub eine Regatta. Aber die Saison ist doch eigentlich zu Ende. Ja, da haben Sie Recht. Aber die Modellsegler der 65er Klasse, die sind noch aktiv. Dick eingepackt und mit Fernsteuerung in der Hand standen am Sonnabend Teilnehmer von 70 bis 10 Jahren am am Ufer.