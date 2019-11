Stadtgespraech

10:50 Uhr | 25.11.2019

Schule bis 16:00 Uhr

Ganztagsunterricht immer beliebter

Ganztagsunterricht an Grundschulen wird bei Hamburgs Schulkindern immer beliebter. Das geht aus dem dritten Bericht über die Entwicklung des Ganztagsschulangebotes der Schulbehörde hervor. Demnach würden fast 85 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Ganztagsangebote bis 16 Uhr nutzen. Positiv falle dabei in Hamburg vor allem die gute Personalausstattung und die kleinen Gruppen mit durchschnittlich 14 Schulkindern auf. An jeder Hamburger Grundschule gibt es für Kinder die Möglichkeit, kostenlos bis 16 Uhr in der Schule zu spielen und zu lernen.