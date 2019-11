Blaulicht

07:45 Uhr | 25.11.2019

Zahlreiche Aktionen geplant

Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen

Im Rahmen des "Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen" finden heute zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in Hamburg statt. So werden wieder knapp 40.000 Brot-Tüten unter dem Motto "Gewalt kommt nicht in die Tüte" verteilt. Auch am Rathaus wird eine Flagge gehisst. Schätzungen zufolge erlebt jede vierte Frau mindestens einmal im Leben häusliche Gewalt. Laut Polizei werden rund 80 Prozent der Taten nicht angezeigt. Mit dem Aktions-Tag heute sollen Frauen über Beratungs- und Hilfsangebote Informiert werden.