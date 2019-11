Verkehr

17:34 Uhr | 24.11.2019

Auch Sperrungen möglich

Lime will Bußgelder an Kunden weitergeben

Der E-Scooter-Anbieter Lime will Medienberichten zufolge Bußgelder seiner Kunden ab sofort an diese weitergeben. Wer zusätzlich grob oder wiederholt gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt, könnte in Zukunft von Limes Plattform gesperrt werden. Außerdem sollen Nutzer verpflichtet werden, nach Fahrtende per Foto zu dokumentieren, dass der E-Scooter korrekt abgestellt wurde. Ob auch weitere Anbieter ihre Regeln anpassen ist noch nicht bekannt.