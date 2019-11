Stadtgespraech

17:24 Uhr | 23.11.2019

Nach tödlichen Protesten

Innenstadt: Demonstration gegen Iran-Regime

Rund 250 Personen haben am Sonnabend Nachmittag in der Hamburger Innenstadt gegen die Regierung Irans demonstriert. Nach einer drastischen Benzinpreiserhöhung gingen im Iran Tausende auf die Straße, es kam zu Ausschreitungen mit iranischen Sicherheitskräften. Nach Angaben von Amnesty International kamen hierbei über 100 Menschen ums Leben. Die Demonstranten in Hamburg forderten unter anderem ein Ende der Iranischen Regierung und ein Eingreifen Deutschlands in die Situation.