Wirtschaft

18:11 Uhr | 22.11.2019

Kunden und Geschäfte reagieren genervt

Kassenbon-Pflicht in der Kritik

Zwei Brötchen, der Kaffee zwischendurch oder ein paar Blumen - all das ist für wenig Geld zu haben. Bei so kleinen Beträgen verlangen die wenigsten einen Beleg. Und trotzdem: Der bundesweit verpflichtende Kassenbon kommt. Ab Januar müssen sich Hamburger Betriebe und Kunden umstellen. Steuerbetrug soll so erschwert werden. Doch der Preis dafür sind riesige Papiermengen, die zusätzlich produziert werden.