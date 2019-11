Verkehr

17:50 Uhr | 22.11.2019

Deutlich später als ursprünglich angekündigt

Krugkoppelbrücke freigegeben

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist die Krugkoppelbrücke an der Außenalster seit heute wieder für alle Verkehrsteilnehmer befahrbar. Seit Anfang 2018 ist die Brücke für rund 5 Millionen Euro saniert worden. So mussten unter anderem 41.000 Ziegel nach historischem Vorbild gebrannt werden. Zusätzlich wurden im Rahmen der Bauarbeiten neue Fahrradwege ausgebaut. Die Brücke, die in den 20er-Jahren entworfen wurde, steht unter Denkmalschutz. Vor mehr als einem Jahr sollten die Bauarbeiten eigentlich bereits beendet sein.