Stadtgespraech

17:48 Uhr | 22.11.2019

Roboter-Speeddating in Hammerbrooklyn

Vorgeschmack auf die Zukunft?

Haben Sie einen Staubsaugerroboter zu Hause? Mittlerweile gibt es immer mehr Roboter, die unseren Alltag erleichtern sollen. Wie wird also unsere Zukunft aussehen, wenn künstliche Intelligenz in immer mehr Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt? In Hammerbrooklyn kann man jetzt schon einen Vorgeschmack auf die Zukunft bekommen.