Stadtgespraech

17:05 Uhr | 22.11.2019

Globaler Klimastreik angekündigt

Fridays For Future-Demo an der Hoheluftbrücke

Die Fridays For Future-Bewegung hat heute an der Hoheluftbrücke demonstriert. An der friedlich verlaufenen Kundgebung haben nach Angaben der Polizei ca. 350 Personen teilgenommen. Kommende Woche hat die Bewegung zum nächsten Globalen Klimastreik aufgerufen. In Hamburg hat sich hierfür unter anderem die Band Deichkind angekündigt.