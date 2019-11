Blaulicht

14:24 Uhr | 22.11.2019

Keine Verletzten

Brand in AWO-Pflegeheim

In einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt AWO in Tornesch ist am Vormittag ein Feuer in einem Wäscheraum ausgebrochen. Die Feuerwehr vermutet, dass ein defekter Trockner den Brand auslöste. Die angrenzenden Bewohner mussten die Einrichtung kurzzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Ein Sprecher der Feuerwehr lobte das Evakuierungsverhalten der Pflegekräfte.