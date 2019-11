Stadtgespraech

12:00 Uhr | 22.11.2019

Rund 1,3 Millionen Übernachtungen pro Monat

Tourismuszahlen erneut angestiegen

Der Tourismus-Boom in Hamburg geht weiter. Die Zahl der Gäste ist im September um knapp 6 Prozent auf insgesamt 665.000 gestiegen. Besonders bei Besuchern aus dem Inland ist die Hansestadt beliebt. Derzeit gibt es rund 1,3 Millionen Übernachtungen innerhalb eines Monats. In den Szene-Vierteln sehen die Hamburger die steigenden Tourismuszahlen allerdings kritisch. Sie fühlen sich immer mehr von den Massen an Besuchern gestört.