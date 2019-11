Verkehr

17:40 Uhr | 21.11.2019

Ab nächstem Jahr startet "WeShare"

Neuer Carsharing-Dienst für Hamburg

Die Stadt Hamburg und der Volkswagen-Konzern haben ihre Partnerschaft um drei Jahre verlängert. Unter anderem umfasst die Zusammenarbeit Aktivitäten in den Bereichen automatisiertes und vernetztes Fahren, Elektrifizierung von Fahrzeugflotten und den Ride-Sharing-Dienst Moia. Heute stellten die Verantwortlichen auch ein neues gemeinsames Projekt vor. So soll hier in Hamburg mit “We Share” ein weiterer Carsharing-Dienst an den Start gehen. Ab nächstem Jahr soll es dann 1000 dieser Elektrofahrzeuge in Hamburg geben.