Blaulicht

15:11 Uhr | 21.11.2019

Verdacht der Mittäterschaft

Schüsse auf Rockerboss: 73-Jähriger verhaftet

Mehr als ein Jahr nach den beinahe tödlichen Schüssen auf den Rockerboss Dariusch F. auf St. Pauli, ist nun der Vater des mutmaßlichen Auftraggebers in Jenfeld festgenommen worden. Der 73-Jährige steht im Verdacht an den Planungen des Angriffs teilgenommen zu haben. Anfang Juni war bereits sein Sohn festgenommen worden, da auch er an den Planungen beteiligt gewesen sein soll. Der Rockerboss Dariusch F. war bei dem Anschlag durch die Schüsse schwer verletzt worden und ist nun querschnittsgelähmt.