Gesellschaft

07:39 Uhr | 21.11.2019

Bezirksversammlung diskutiert Antrag

Mitte: Koalition will Sommerdom verlängern

Der Hamburger Sommerdom könnte ab 2021 verlängert werden. Geht es nach den Fraktionen der SPD, CDU und FDP im Bezirk Mitte, soll die Großveranstaltung dann sieben Tage länger, also insgesamt fünf Wochen stattfinden. Über den entsprechenden Antrag soll heute in der Bezirksversammlung Mitte diskutiert werden. Mit der Verlängerung könne man unter anderem die steigenden Kosten für Sicherheitsmaßnahmen und Nachhaltigkeit kompensieren und einem Besucherrückgang entgegenwirken, so die SPD. So könne die für Hamburg wichtige Veranstaltung zukunftsfähig bleiben. Die Grünen fordern neue Konzepte für den Dom, die sowohl umweltschonende Maßnahmen, als auch attraktive Angebote für die Menschen aus dem Stadtteil mit einbeziehen.