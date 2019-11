Politik

19:46 Uhr | 20.11.2019

"MetroTramAltona"

CDU plant Stadbahn

Der Spitzenkandidat der Hamburger CDU für die Bürgerschaftswahlen im Februar Markus Weinberg fordert für Hamburgs Westen die Einführung der Stadtbahn, die sog. regionale MetroTramAltona. Eine flächendeckende Einführung der Stadtbahn im gesamten Hamburger Stadtgebiet stehe nicht auf der Tagesordnung, betonte Weinberg. Auch unterstütze die Hamburger CDU weitherhin die Planungen für den Bau der S 31 und der U 5, die auch den Hamburger Westen besser in den ÖPNV integrieren sollen. Die MetroTramAltona verstehe sich als Alternative zu Bussen, nicht zu U - und S-Bahn. In anfangs 2 Linien soll zunächst das Stadtzentrum Schenefeld auf unterschiedlichen Streckenführungen mit dem Bahnhof Altona verbunden werden. Die Menschen in Hamburgs Westen, so Weinberg, könnten nicht weiter jahrelang auf eine U - und S-Bahn Anbindung warten. Die MetraTramAltona sei in sehr kurzer Zeit zu einem Bruchteil der Kosten für eine U - bzw. S-Bahn zu realisieren.