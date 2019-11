Wirtschaft

19:22 Uhr | 20.11.2019

Dank neuer Liniendienste

Hafen steigert Umsatz

Der Hamburger Hafen konnte auch in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich steigende Umsätze und Gewinne verzeichnen. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres steigerte Deutschlands größter Hafen den Seegüterumschlag im Vergleich zum Vorjahr um rund drei Prozent auf 104 Millionen Tonnen. Auch der Containerumschlag ist mit 7 Millionen Standardcontainern deutlich angestiegen. Damit ist der Gesamtumschlag des Hamburger Hafens stärker gewachsen, als der in den Häfen von Rotterdam und Antwerpen. Ausschlaggebend für das Wachstum sind vor allem die neuen Liniendienste nach Amerika, Kanada und Mexiko.