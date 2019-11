Politik

17:47 Uhr | 20.11.2019

Kinder & Jugendliche stellen Forderungen an Politik

UNICEF-Umfrage an Bürgermeister übergeben

Im Rahmen des Internationalen Tag der Kinderrechte haben Jugendliche heute das Ergebnis einer UNICEF-Kinderrechte-Umfrage an Bürgermeister Peter Tschentscher und Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz übergeben. Das Ergebnis macht vor allem deutlich, dass sich Kinder und Jugendliche mehr Beteiligungsmöglichkeiten in ihrem direkten Lebensumfeld wünschen. Außerdem wünscht sich ein großer Teil der Befragten besseren Schutz vor Gewalt und Mobbing in der Schule. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention gibt es seit heute in Hamm außerdem einen "Platz der Kinderrechte".