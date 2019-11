Sport

16:58 Uhr | 20.11.2019

Bayern München kommt in die Barclaycard Arena

Towers erwarten Rekordkulisse im April

Sechs Niederlagen aus den ersten sieben Saisonspielen. So liest sich die aktuelle Bilanz der Hamburg Towers. Auch am Wochenende reichte es trotz furioser Aufholjagd vor heimischer Kulisse nicht zum Sieg gegen den direkten Konkurrenten Göttingen. Und dennoch war die Halle im Inselpark wie immer ausverkauft. 3400 Zuschauer passen in die Spielstätte der Türme. Doch die denken jetzt größer. Zumindest für ein Spiel.