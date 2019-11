Blaulicht

12:18 Uhr | 20.11.2019

Mehr als 10 Tonnen im Jahr 2019

Zahl der Kokain-Funde deutlich gestiegen

Die Zahl der Kokain-Funde in Deutschland ist im Jahr 2019 deutlich angestiegen. So stellten Ermittler bisher schon mehr als 10 Tonnen Kokain sicher - so viel wie nie zuvor. Nach NDR-Recherchen geht ein großer Anteil der aktuellen Sicherstellungen auf die Containerhäfen Hamburg und Bremerhaven zurück. Fahnder gehen davon aus, dass der Grund für die steigende Menge in Südamerika liegt. Um gegen den internationalen Kokainhandel vorzugehen, arbeitet das Bundeskriminalamt derzeit an einer neuen Strategie. So werden gerade im Hamburger Hafen aber auch im Bremer Hafen deutlich mehr Zollfahnder eingesetzt.