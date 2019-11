Gesellschaft

18:23 Uhr | 19.11.2019

Kontaktbörse "Baut zusammen!" informiert und vernetzt

Förderung für Baugemeinschaften

Der Senat will Baugemeinschaften verstärkt fördern. Also drei und mehr Haushalte, die zusammen ein oder mehrere Häuser bauen. So sollen bei großen Stadtentwicklungsprojekten wie Oberbillwerder, Mitte Altona oder der Science City in Bahrenfeld 20 Prozent der Fläche für Baugemeinschaften vorbehalten werden. Interessierte können sich bei der Kontaktbörse “Baut zusammen!” vernetzen und informieren. Nächsten Dienstag trifft sie sich wieder. Weitere Infos gibt es online unter www.baut-zusammen.hamburg.