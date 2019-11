Stadtgespraech

17:59 Uhr | 19.11.2019

Die Alsterschwäne ziehen um

Umzug ins Winterquartier

Sie gelten als eines der Wahrzeichen unserer Stadt - Die Alsterschwäne. Und alle Jahre wieder werden sie Mitte November in ihr Winterquartier gebracht. So auch in diesem Jahr. Und mit dabei war natürlich auch Schwanenvater Olaf Nieß, der dafür sorgt dass seine Schützlinge auch sicher am Eppendorfer Mühlenteich ankommen.