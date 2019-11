Blaulicht

17:42 Uhr | 19.11.2019

Neue Erkenntnisse zur Unfallursache

Auto in Regenrückhaltebecken gefahren

Nachdem vor rund einer Woche zwei tote Männer in einem Mietwagen aus einem Regenrückhaltebecken in Altenwerder gezogen wurden, hat die Polizei neue Erkenntnisse. So gehen die Beamten davon aus, dass die beiden Männer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und eine 90-Grad Kurve nicht bekommen haben sollen. Daraufhin sollen sie in das Regenrückhaltebecken gefahren sein. Weiterhin soll der Unfall in den frühen Morgenstunden passiert sein. Ein LKW-Fahrer hat das versunkene Fahrzeug dann am Vormittag entdeckt. Für die beiden Fahrer kam jede Hilfe zu spät.