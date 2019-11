Stadtgespraech

13:13 Uhr | 19.11.2019

Frist für Eigentümerin läuft ab

Streit um Schilleroper-Sanierung geht weiter

Der Streit um die unter Denkmalschutz stehende Schilleroper auf St. Pauli geht weiter. Am Mittwoch läuft eine Frist der Behörde ab, die die Eigentümerin dazu bringen soll, das Dach des maroden Gebäudes so nachzubessern, dass der Regen abgehalten wird. Sollte die Eigentümerin einer erneuten Forderung nicht nachkommen, könnte die Kulturbehörde das Dach auf Kosten der Eigentümerin sichern lassen. Das Stahlgerüst der Schilleroper nahe der Stresemannstraße steht seit 2012 unter Denkmalschutz und ist der letzte feste Zirkusbau des 19. Jahrhunderts in Hamburg.