Stadtgespraech

08:20 Uhr | 19.11.2019

Alljährliche Tradition in der Hansestadt

Alsterschwäne ziehen in ihr Winterquartier

Die Hamburger Alsterschwäne ziehen heute zurück in ihr Winterquartier. Schwanenvater Olaf Nieß wird die rund 120 Tiere an der Rathausschleuse zusammentreiben und sie dann zum Eppendorfer Mühlenteich bringen. Im Sommer mussten die Schwäne schon einmal vorzeitig in ihrem Winterquartier unterkommen, da die Blaualgenkonzentration in der Alster gefährlich hoch war