17:36 Uhr | 18.11.2019

Unsere Reporterin hat sich für Sie umgeschaut

Santa Pauli Weihnachtsmarkt ist eröffnet!

In genau 35 Tagen ist es soweit: Dann ist Weihnachten. Und so nach und nach öffnen hier in der Hansestadt die Weihnachtsmärkte. Seit Oktober hat der Wandsbeker Winterzauber seine Tore geöffnet, auf dem Rathausmarkt werden die Buden für den Roncalli Weihnachtsmarkt aufgebaut und auf der Reeperbahn, da hat heute „Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt“ der Santa Pauli Weihnachtsmarkt eröffnet. Unserer Reporterin hat sich dort für Sie einmal umgeschaut.