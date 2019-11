Politik

17:34 Uhr | 18.11.2019

Meinungsfreiheit nicht in Gefahr

Steinmeier fordert neue Streitkultur

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Debatte um die Meinungsfreiheit an deutschen Universitäten eine neue Streitkultur gefordert. Derzeit beraten Vertreterinnen und Vertreter deutscher Hochschulen bei der Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz an der Uni Hamburg über das Thema. Mit der Meinungsfreiheit gebe es in Deutschland keine Probleme, sagte Ehrengast Steinmeier in seiner Rede. Vielmehr müsse die Gesellschaft wieder lernen, trotz Meinungsverschiedenheiten einen respektvollen Umgang zu führen.