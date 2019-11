Stadtgespraech

14:40 Uhr | 18.11.2019

Schuldenstand um 1,5 Milliarden Euro gestiegen

Rechnungshof legt Schuldenbremsen-Ampel vor

Hamburg ist auf einem guten Weg, künftig in wirtschaftlich normalen Zeiten keine neuen Schulden mehr zu machen. Das zeigt ein Gutachten, das der Rechnungshof heute vorlegte. Trotz der positiven Entwicklung sei der Schuldenstand der Stadt um 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Grund hierfür seien Zahlungen, die mit der HSH Nordbank in Zusammenhang stünden. Zum sechsten Mal in Folge war geprüft worden, ob der Haushalt der Stadt auf dem Weg zur Einhaltung der Schuldenbremse ist, die ab 2020 voll in Kraft tritt.