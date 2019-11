Stadtgespraech

13:00 Uhr | 18.11.2019

Sozialpädagogische Assistenz neuer Spitzenreiter

Ansturm auf Erzieherberufe in Hamburg

In Hamburg ist die Nachfrage nach Erzieherberufen so hoch wie noch nie. Knapp 6.000 Schülerinnen und Schüler machen in diesem Jahr eine sozialpädagogische Ausbildung. Das sind rund 400 mehr als noch im Vorjahr. Durch neue attraktive Einstiegsmöglichkeiten ist die Sozialpädagogische Assistenz mit insgesamt 1.140 Ausbildungsanfängerinnen- und anfängern der am häufigsten gewählte Ausbildungsberuf in Hamburg und damit mehr gefragt als manche kaufmännische Ausbildungen.