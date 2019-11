Blaulicht

07:17 Uhr | 18.11.2019

In der Billwerder Bucht

Feuerwehr zieht Tresore aus dem Wasser

Am Sonntagnachmittag hat die Feuerwehr in der Billwerder Bucht zwei Tresore aus dem Wasser gezogen. Beide sollen nach Agenturinformationen vermutlich aus Einbrüchen stammen und sind an die Polizei übergeben worden. Im weiteren Ermittlungsverlauf sollen die Tresore nun zugeordnet werden. Für den Einsatz musste der Ausschläger Elbdeich gesperrt werden.