20:08 Uhr | 17.11.2019

Packendes 6:5 im Nord-Derby

Crocodiles Hamburg bezwingen Hannover

Die Crocodiles Hamburg haben die Hannover Scorpions im Nord-Derby mit 6:5 bezwungen. Dabei gerieten die Krokodile früh in Rückstand, blieben danach aber vor allem nach Kontern gefährlich. Mit einer 6:4-Führung gingen die Farmsener in die Schlussphase und mussten nach dem Anschlusstreffer nochmal zittern. Am Ende ein verdienter Heimsieg für die Crocos.