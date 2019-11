Blaulicht

12:25 Uhr | 17.11.2019

Ein Verletzter 22-Jähriger

Festnahme nach Schüssen in Wandsbek

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Auseinandersetzung in einer Bar in Wandsbek gekommen. Wie die Polizei bekannt gab, sollen mehrere Schuss gefallen sein. Ein 22-Jähriger wurde mit einer Schusswunde im Fuß ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten die Waffe sicher und nahmen einen 43-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.