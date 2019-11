Gesellschaft

16:46 Uhr | 16.11.2019

"LPT-Labor muss schließen"

15.000 Demonstranten gegen Tierversuche

Seit Oktober sind die grausamen Bilder von Tierversuchen, in dem LPT-Labor in Mienenbüttel, öffentlich. Seitdem herrscht eine riesige Diskussion, ob die Versuche noch Zeitgemäß sind. Bei einer ersten Demonstration haben sich knapp 8.000 Personen auf die Straße begeben, um ein Zeichen zu setzen. An diesem Wochenende wurde das noch übertroffen.