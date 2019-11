Blaulicht

11:34 Uhr | 16.11.2019

Suche nach illegalen Gegenständen

Großangelegte Kontrolle am Bahnhof Reeperbahn

Die Bundespolizei hat in der Nacht eine großangelegte Kontrolle am Bahnhof Reeperbahn durchgeführt. Die Beamten durchsuchten alle Personen auf Waffen oder andere illegale Gegenstände. Hierfür baute die Polizei eine Schleuse im Bahnhof auf. So wurde zum Beispiel ein Springmesser gefunden. Das offizielle Ergebnis der Kontrolle steht allerdings noch aus.