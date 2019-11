Blaulicht

11:06 Uhr | 16.11.2019

PKW kollidieren frontal

Zwei Tote nach Unfall in Barsbüttel

In Barsbüttel ist es am frühen Morgen zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Personen starben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden PKW frontal kollidiert. Nach Angaben der Polizei, war der Opel-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in den Gegenverkehr fuhr. Beide Insassen des Opels staben noch am Unfallort. Der genaue Unfallhergang wird nun geprüft.